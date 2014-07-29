路透基点：Qingdao Develop Way启动1.2亿美元三年期贷款--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行德意志银行已经为Qingdao Develop Way Industrial Co启动1.2亿美元三年期境外预付贷款。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点，六个月的宽限期过后将分30个月等额偿还。
银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上，获牵头行头衔，综合收益455基点，费用100个基点；承贷2,000-2,900万美元，获主办行头衔，综合收益445基点，费用80基点；承贷1,000-1,900万美元，综合收益433基点，费用60基点。
银行回复截止日期为8月22日。
青岛安泰信集团创始人王志军、丰途国际矿业有限公司和Develop Way Nonferrous (HK) Ltd.为贷款提供担保。
这笔贷款以对Glencore China Ltd的应收账款作为质押。后者是一家铝买家，目前与借款方签订有购买合同。
贷款资金将用于中国新疆省一个铝矿石项目的运营资本。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)