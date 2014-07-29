路透基点：Qingdao Develop Way启动1.2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行德意志银行已经为Qingdao Develop Way Industrial Co启动1.2亿美元三年期境外预付贷款。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点，六个月的宽限期过后将分30个月等额偿还。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上，获牵头行头衔，综合收益455基点，费用100个基点；承贷2,000-2,900万美元，获主办行头衔，综合收益445基点，费用80基点；承贷1,000-1,900万美元，综合收益433基点，费用60基点。

银行回复截止日期为8月22日。

青岛安泰信集团创始人王志军、丰途国际矿业有限公司和Develop Way Nonferrous (HK) Ltd.为贷款提供担保。

这笔贷款以对Glencore China Ltd的应收账款作为质押。后者是一家铝买家，目前与借款方签订有购买合同。

贷款资金将用于中国新疆省一个铝矿石项目的运营资本。(完)