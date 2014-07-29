重发-《SAFT专栏》全球贸易量萎靡，或透露出经济增长的风险

撰稿 James Saft; 编译 田建华/朱晓军

路透7月29日 - 虽然当前大多数投资者陷入下一次司法推波，税赋助澜的并购幻想中而不能自拔，但全球经济成长或许向放缓移动的迹象已经冒出嫩芽，并且还在破土而出。

最令人瞩目也许的就是波罗的海乾散货运价指数的崩跌，该指数用来衡量市场对海运量的需求，今年迄今暴跌约65%。全球贸易量有90%是经由海上运输，该货运价格下跌，尽管可能是跌势过度，但仍是值得警觉的信号。新的船运量下海，至少是该指数下跌的部分原因，但是亦有指标显示贸易势头在放缓，且可能连累全球经济成长。

据荷兰经济政策分析局，全球贸易量在5月下跌，而今年大部分时间全球贸易的动能一直是负值。远远不是这么简单。

从某种程度上说，这和美国脱不了干系，美国经济第一季较上年同期下滑2.9%，IMF将美国全年经济成长预估下调至1.7%，不过这个数字也不是板上钉钉了。尽管美国制造业和消费者信心强劲，但房市是薄弱一环，据报抵押贷款难以获得，且新屋建设下滑。此外还要记得，美国经济扩张当前已然是第61个月，而1854年以来美国经

这也使得国际货币基金组织(IMF)上周将全球经济成长预估从4月的3.7%下调至3.4%的决议更为简单易懂，不过基础的经济机制运营济扩张的平均周期是仅仅39个月。

若周三出炉的美国国内生产总值(GDP)数据不及多数分析师的预估，则可能关于全球经济成长前景急剧黯淡的评说会达到鼎沸。

尽管美国仍扮演引擎的角色，但是大范围的迹象显示成长情况已经不如去年年底，明显的情况就是经济合作暨发展组织(OECD)公布的领先指标显示的年度经济成长率，仅比去年11月数值的一半高一点。

**融资的关键作用**

这或许不只是经济周期性放缓那么简单。公共债务市况火热，以至于监管者目前试图给投资者对风险贷款和债券的热情降温。但很多依赖银行发起融资的市场现在处境艰难得多，至少部分原因在于很多银行在努力募集资本来遵从新规。

亚洲开发银行2013年的一份调查显示，待满足的贷款和贸易担保金需求相当于1.6万亿(兆)美元贸易额。参与该调查的银行抱怨受到诸多因素制约，某种程度上全都关系到银行业系统的资本和债信方面。

同时，金融危机后起草的法规又使得美国部分潜在的借款方更加难以获得信贷。这些法规旨在避免再度发生次贷危机。

银行融资缺乏是导致欧元区的经济脆弱局面的关键因素。与美国相比，欧元区本身更加依赖银行贷款推动经济增长。美国拥有规模更大的公共资本市场。

据欧洲央行周一发布的数据，欧元区6月向民间部门发放的贷款较去年同期减少1.7%，较前月降幅缩小，但仍显示信贷严重紧缺。

虽然欧洲央行已经采取措施来提高银行在央行存放资金的成本，今年稍晚还有可能直接购买资产，但重建市场对欧洲银行业及银行业内部的信心都还长路漫漫。

尽管不清楚这是否预示全球经济增速将会放慢，但我们可以想想投资者面临的处境。

客气地说，资产市场对衰退的准备并不充分。市场估值反映的预期显示利润率稳健，有望获得一些总体增长以及央行低利率的持续支持。

央行的准备也不够。降息已经没有空间，资产购买的效果也是好坏参半，若是真的迎来经济减速，情况恐怕会更加糟糕。