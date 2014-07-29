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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 13:20 BJT

香港股市：恒生指数早盘继续上扬，中国经济乐观看法构成提振

路透香港7月29日 - 香港股市指标股指周二自上日创下的逾三年半最高收位基础中继续小幅上扬，对中国经济的看法改善，给市场带来提振。

截至中午，恒生指数 上涨0.3%至24,493.41点，恒生国企指数 小升0.1%。

凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称，“香港及中国股市近期上扬主要是受到流动性的拉动，因资金流动状况有利。资金流入可能是因为这两个市场在估值和表现方面仍然相对落后。”

但华南城 挫跌5.0%，上日收在四个半月高位。

香港信报周二报导，华南城遭基金股东Pacific Alliance Asia Opportunity Fund (PAG)减持2.5亿股股份。(完)
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