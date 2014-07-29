香港股市：恒生指数早盘继续上扬，中国经济乐观看法构成提振

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月29日 - 香港股市指标股指周二自上日创下的逾三年半最高收位基础中继续小幅上扬，对中国经济的看法改善，给市场带来提振。
截至中午，恒生指数 上涨0.3%至24,493.41点，恒生国企指数 小升0.1%。
凯基证券亚洲营运总裁邝民彬称，“香港及中国股市近期上扬主要是受到流动性的拉动，因资金流动状况有利。资金流入可能是因为这两个市场在估值和表现方面仍然相对落后。”
但华南城 挫跌5.0%，上日收在四个半月高位。
香港信报周二报导，华南城遭基金股东Pacific Alliance Asia Opportunity Fund (PAG)减持2.5亿股股份。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)