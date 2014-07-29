台湾金融：金管会将于8月底找7-8家业者讨论协助海外并购--主委

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北7月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，继修订保险法开放保险资金可投资海外并购后，下一步将协助台资金控业者海外并购，8月底将找7-8家业者讨论如何协助其海外并购。
他今天在一场两岸金融研讨会指出，为配合自由经济示范区推动金融自由化松绑，其中国际证券业务(OSU)已有16家领取执照，下半年OSU业务会看到具体成果。
他并称，利用8月底前找一些比较有可能成为亚洲盃的主力球员金控，包括银行、证券及保险等三个产业来倾听业者意见，还有哪部分细节可以提供协助。
“将找证券两家、寿险两家、银行两到三家一起讨论。”他说。
至于亚洲盃主力球员筛选条件，他指出，基本上希望成为亚洲区域银行，第一要有产品开发能力，第二海外营收可已超过30%，另外分支机构可以遍布亚洲等三大条件。
去年底金管会向立法院提交报告即表示，盼3-5年内促成1-2家台资银行成为亚洲具指标性区域性银行，未来将以六大指标做为衡量标准，包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。
**将提修法因应网路商品推出**
曾铭宗认为，因应亚洲经济时代、网路时代及全球自由化松绑时代等三大趋势来临，金管会提出因应策略包括修订保险法运用保险资金海外并购及协助金控业推行海外并购、导入保险资金进入长期照顾及老人住宅，并将推动活化旧有保单。
此外，他提及，随着网路时代来临，已请各大公会在8月底提出因应网路产品推出要修订哪些法规，最快下个月就可以网路卖保单，将以产险产品率先着手。
至于台股方面，曾铭宗重申审慎乐观的立场，他分析道，就总体经济面来看，今年台湾经济成长率会超过3%，且上半年上市柜企业营收达14.1兆(万亿)台币，年增率5.5%，资金相当充裕，且部分资金正由房市转入股市，外资肯定台湾市场是有道理的。
当地时间13:13，台湾加权指数 下跌0.56%，报9,372.15点，表现明显不如其他亚洲股市，其中日股 及韩股 皆上涨0.59%。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)