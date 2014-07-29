台湾金融：金管会将于8月底找7-8家业者讨论协助海外并购--主委

路透台北7月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，继修订保险法开放保险资金可投资海外并购后，下一步将协助台资金控业者海外并购，8月底将找7-8家业者讨论如何协助其海外并购。

他今天在一场两岸金融研讨会指出，为配合自由经济示范区推动金融自由化松绑，其中国际证券业务(OSU)已有16家领取执照，下半年OSU业务会看到具体成果。

他并称，利用8月底前找一些比较有可能成为亚洲盃的主力球员金控，包括银行、证券及保险等三个产业来倾听业者意见，还有哪部分细节可以提供协助。

“将找证券两家、寿险两家、银行两到三家一起讨论。”他说。

至于亚洲盃主力球员筛选条件，他指出，基本上希望成为亚洲区域银行，第一要有产品开发能力，第二海外营收可已超过30%，另外分支机构可以遍布亚洲等三大条件。

去年底金管会向立法院提交报告即表示，盼3-5年内促成1-2家台资银行成为亚洲具指标性区域性银行，未来将以六大指标做为衡量标准，包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。

**将提修法因应网路商品推出**

曾铭宗认为，因应亚洲经济时代、网路时代及全球自由化松绑时代等三大趋势来临，金管会提出因应策略包括修订保险法运用保险资金海外并购及协助金控业推行海外并购、导入保险资金进入长期照顾及老人住宅，并将推动活化旧有保单。

此外，他提及，随着网路时代来临，已请各大公会在8月底提出因应网路产品推出要修订哪些法规，最快下个月就可以网路卖保单，将以产险产品率先着手。

至于台股方面，曾铭宗重申审慎乐观的立场，他分析道，就总体经济面来看，今年台湾经济成长率会超过3%，且上半年上市柜企业营收达14.1兆(万亿)台币，年增率5.5%，资金相当充裕，且部分资金正由房市转入股市，外资肯定台湾市场是有道理的。