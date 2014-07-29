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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 13:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元从澳元/新西兰元涨势中获得支撑

路透7月29日 - 0923GMT

* 澳元兑美元午盘从澳元/新西兰元涨势中获得一些支撑

* 新西兰元/美元午盘下跌，因恒天然将新一季给牛奶供应商的付款预估下调14%

* 新西兰元/美元下跌0.3%，澳元/新西兰元上涨0.25%

* 市场淡静，除恒天然的消息外没有重大事件

* 市场静候美联储会议，美国GDP和非农就业数据 (完)
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