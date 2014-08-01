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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:00 BJT

****敬告客户：路透中文调整部分中国债券报导内容****

亲爱的客户，您好，

由于路透中文组内部架构调整，路透中文新闻将自8月4日（周一）起，调整部分中国债券报导内容。具体如下：

1. 新债预测：除国债及国开行债外，其余品种不再做发行利率预测报导。

2. 招标结果：利率债方面，除国债及国开行债外，其余品种的投标倍数不再发红条，但仍会在稿件中提及。信用债方面，除铁道债外，其余品种招标结果不再单独出稿。

若因稿件调整，给您带来不便，敬请谅解！如有建议，欢迎致电！（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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