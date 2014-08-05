敬告客户：路透中文调整部分中国债券报导内容****

由于路透中文组内部架构调整，路透中文新闻将自8月4日（周一）起，调整部分中国债券报导内容。具体如下：

2. 招标结果：利率债方面，除国债及国开行债外，其余品种的投标倍数不再发红条，但仍会在稿件中提及。信用债方面，除铁道债外，其余品种招标结果不再单独出稿。