投行观点：巴克莱给予汇贤和置富产业信托“增持”初始评级

路透香港7月29日 - 投行巴克莱发表报告称，给予两家房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 和置富产业信托 “增持”的初始评级，目标价分别为4.1元人民币及8.2港元。

报告称，虽然中国商业地产业供过于求，以人民币计价的汇贤信托旗下的核心资产--北京东方广场的购物商场和写字楼租金仍持续长。2014上半年，商场和写字楼收入分别占其净租金收入49%及41%，预测相关租金收入未来两年的年复合增长率(CAGR)为6.4%，有助于维持现有收益率。

报告还指，汇贤市值180多亿人民币，在香港上市的REIT中排名第二；预测其2014年度分派收益率达7.2%，在五个市值超过10亿美元的REIT中最高。同时，汇贤资产负债率在该行跟踪的香港上市REIT中最低，只为9.2%，有利于减少利率升高带来的风险，并为未来收购提供更大弹性。

巴克莱预测，按汇贤4.1元人民币的目标价计算，反映其预测分派收益率为7.2%，及有15%的潜在股价上升空间。

此外，巴克莱另一份报告称，置富产业信托在新界发展大众零售业务，与领汇房地产信托基金 类似，但分派收益率更高，达到5.9%，领汇只为4%。置富的零售物业楼面总计300万平方尺，其中88%在新界，56%与餐饮、超市、及其他服务相关。

报告分析，由于收购位于天水围的置富嘉湖商场，去年底置富的负债率升至32.7%，但近期没有收购计划。由于置富55%的债务按固定利率计算，且直至2016年都没有再融资计划，故不认为其负债情况值得忧虑。

巴克莱预测，置富2014、15年的分派收益率分别达5.9%和6.1%，较领汇分别为4%和4.3%的预测分派收益率为高。以5.9%的预测分派收益率计，较美国10年期债券息率高346个基点。以8.2港元的目标价计算，置富的股价有13%的潜在上升空间。