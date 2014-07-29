投行观点：巴克莱给予汇贤和置富产业信托“增持”初始评级

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月29日 - 投行巴克莱发表报告称，给予两家房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 和置富产业信托 “增持”的初始评级，目标价分别为4.1元人民币及8.2港元。
报告称，虽然中国商业地产业供过于求，以人民币计价的汇贤信托旗下的核心资产--北京东方广场的购物商场和写字楼租金仍持续长。2014上半年，商场和写字楼收入分别占其净租金收入49%及41%，预测相关租金收入未来两年的年复合增长率(CAGR)为6.4%，有助于维持现有收益率。
报告还指，汇贤市值180多亿人民币，在香港上市的REIT中排名第二；预测其2014年度分派收益率达7.2%，在五个市值超过10亿美元的REIT中最高。同时，汇贤资产负债率在该行跟踪的香港上市REIT中最低，只为9.2%，有利于减少利率升高带来的风险，并为未来收购提供更大弹性。
巴克莱预测，按汇贤4.1元人民币的目标价计算，反映其预测分派收益率为7.2%，及有15%的潜在股价上升空间。
此外，巴克莱另一份报告称，置富产业信托在新界发展大众零售业务，与领汇房地产信托基金 类似，但分派收益率更高，达到5.9%，领汇只为4%。置富的零售物业楼面总计300万平方尺，其中88%在新界，56%与餐饮、超市、及其他服务相关。
报告分析，由于收购位于天水围的置富嘉湖商场，去年底置富的负债率升至32.7%，但近期没有收购计划。由于置富55%的债务按固定利率计算，且直至2016年都没有再融资计划，故不认为其负债情况值得忧虑。
巴克莱预测，置富2014、15年的分派收益率分别达5.9%和6.1%，较领汇分别为4%和4.3%的预测分派收益率为高。以5.9%的预测分派收益率计，较美国10年期债券息率高346个基点。以8.2港元的目标价计算，置富的股价有13%的潜在上升空间。
汇贤产业信托周二午盘中段持平于3.56元人民币；置富产业微升0.14%，报7.36港元。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)