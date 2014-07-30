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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:43 BJT

香港热股：华能国际早盘中段跌逾5%，因中期净利差于市场预期

路透香港7月30日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力股份有限公司 H股周三早盘中段跌逾5%，因中期净利差于市场预期。

该股盘中曾低探8.8港元。香港时间10:36，该股跌5.27%，报8.81港元；大市恒生指数 则升0.72%。

华能周二晚间公布，按照国际会计准则，2014年1-6月净利为68.08亿元人民币，较上年同期56.23亿元增长21%；惟低于汤森路透综合三名分析师预测中位值73.65亿元。

投行摩根士丹利的报告称，华能的业绩符合该行预期，惟其电厂较多分布于沿海地区，上半年的单位燃料成本跌幅仅约7%，低于同业华电国际 的9%及大唐发电 的13%跌幅。同时，华能的火电设备利用率面对较大压力，今年末有机会需要为新加坡大士能源的投资进行减值准备，大士能源上半年盈利大跌90%。

华能是首家发表成绩单的内地电力企业，其主要竞争对手大唐发电、华电国际等将于8月陆续公布业绩。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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