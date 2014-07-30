香港热股：华能国际早盘中段跌逾5%，因中期净利差于市场预期

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透香港7月30日 - 中国最大独立发电商--华能国际电力股份有限公司 H股周三早盘中段跌逾5%，因中期净利差于市场预期。
该股盘中曾低探8.8港元。香港时间10:36，该股跌5.27%，报8.81港元；大市恒生指数 则升0.72%。
华能周二晚间公布，按照国际会计准则，2014年1-6月净利为68.08亿元人民币，较上年同期56.23亿元增长21%；惟低于汤森路透综合三名分析师预测中位值73.65亿元。
投行摩根士丹利的报告称，华能的业绩符合该行预期，惟其电厂较多分布于沿海地区，上半年的单位燃料成本跌幅仅约7%，低于同业华电国际 的9%及大唐发电 的13%跌幅。同时，华能的火电设备利用率面对较大压力，今年末有机会需要为新加坡大士能源的投资进行减值准备，大士能源上半年盈利大跌90%。
华能是首家发表成绩单的内地电力企业，其主要竞争对手大唐发电、华电国际等将于8月陆续公布业绩。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。