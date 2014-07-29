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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 14:17 BJT

日本股市：创下六个月收盘新高，因日圆走软且企业业绩强劲

路透东京7月29日 - 日本股市周二收于六个月收盘新高，受日圆走软及日产汽车 等绩优股强劲业绩带动，这暗示一些行业已经受住近期上调消费税的影响。

日经指数 收高88.67点，报15,618.07点，创1月底以来最高收位。

日产汽车涨1.9%，此前该公司公布，4-6月营业利润增长13.4%，至1,226亿日圆，高于预估。

东证股价指数 升0.3%，至1,290.41点，JPX-日经400指数 上扬0.4%，或46.37点，至11,756.95点。(完)
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