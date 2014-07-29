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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 14:21 BJT

韩国股市：收在三年高点，中国股市涨势带动风险需求上升

路透首尔7月29日 - 韩国股市周二攀升至三年高点，因中国股市上涨推升风险需求，市场也预期国内外将出台更多刺激政策。

韩国综合股价指数 收高0.6%至2,061.97点，连续第三日上涨，并创2011年8月以来盘中高点。

外资投资者买超3,560亿韩元(3.4759亿美元)韩股，为连续第11日买超。(完)
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