版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 14:24 BJT

韩国汇市：韩元兑美元受韩股表现支撑收升，但市场气氛审慎抑制涨幅

路透首尔7月29日 - 韩国韩元兑美元 周二收升，受韩股表现支撑；且韩国央行数据显示6月经季节调整后经常帐连续第37个月录得盈余，亦有助韩元。

韩元兑美元 收报1,024.4，较周一国内收盘价1,026.3上涨0.2%。

但市场人士称，当地进口商在1,024水准的卖盘，加上本周稍后将公布关键的美国第二季国内生产总值(GDP)数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，使得市场气氛谨慎，都抑制韩元涨势。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐