《汇易专栏》融资监管效应显现，中国棕榈油进口步伐明显放缓

（汇易咨询是中国领先的粮油饲料原料信息和贸易咨询及商务策划公司，为路透中文独家提供内容，仅代表该机构观点）

汇易此前提到，“马棕（马来西亚棕榈油）出口环比增长，但考虑到目前中国进口的迅猛增加是马棕出口改善的最主要原因，而目前中国政府仍在继续严查融资贸易，其进口可持续性存疑”。这一担忧最终也被证明或许并非杞人忧天。

最新公布的第三方船运机构数据显示，在过去的五天内，中国棕榈油进口量为0，进口步伐明显放缓，而马棕出口形势也急转直下，远逊于市场预期。

考虑到目前中国政府对于融资性进口贸易的监管短期内并没有放松的迹象，而中国主要棕榈油融资进口商目前仍受到信用证掣肘，预计在未来一段时间我国棕油进口可能会维持在相对低位，这或将对外盘棕榈油价格构成压力。

一、马棕出口逊于预期，中国进口步伐明显放缓

根据第三方船运机构数据显示，2014年7月1~20日马来西亚棕榈油出口总量增加-1.63%~3.41%，增幅较前十五天明显缩窄。分品种来看，除毛棕油两家船运机构显示棕榈油出口量均环比增加外，33以及44度两家船运机构出现一定分歧，24度棕榈油出口两家船运机构均显示环比下滑。对应国家来看，在过去的五天内中国进口增量为0，前二十五天进口量与前二十天保持一致，显示出进口步伐明显放缓。

二、中国贸易融资监管持续，马棕出口近期或遇难题

众所周知，我国融资性进口棕榈油主要是24度棕榈油并且主要从马来西亚进口，目前融资性24度棕榈油进口量在整个24度进口量的年度占比已经高达近70%，并且融资性棕榈油进口也基本为几大融资集团所垄断。进入今年以来，由于我国政府加强融资性贸易监管，融资商数量已经大幅减少，融资集中度上升到前所未有的97%。

而在谨慎的几大融资集团里，目前棕榈油进口也遭遇了信用证的掣肘，后期进口步伐的放缓不可避免，近月的海关数据也说明了这一点。更有市场人士预估，今年7、8、9月我国棕榈油月度进口量仅在35万吨~40万吨，相比往年的45万吨~60万吨，明显低于往年同期水平。

由于我国24度棕榈油进口主要来源于马来西亚，因此中国融资性棕榈油进口的减少对近月的马棕出口可能构成压力，在棕榈油逐步进入高产季而厄尔尼诺迟迟未来的情况下，马棕价格可能承压。