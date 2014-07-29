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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 14:42 BJT

澳洲股市：收在六年高位，然QBE保险股价大跌逾11%

路透悉尼7月29日 - 澳洲股市周二午后攀升0.2%，银行股挺升；但在QBE保险股价暴跌之际，投资人多退居观望。

澳洲以保费收入计最大的保险业者--QBE保险集团 警告上半年财报可能不如分析师预估后，公司股价收盘即大跌11.1%，至七个月低位10.57澳元。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收高11点，至5,588.4点，创六个收盘高位。指数周一收低0.1%。(完)
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