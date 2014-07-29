中国债市：资金松且预期稳助IRS小幅回落，正回购重启影响有限

路透北京7月29日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅回落，公开市场正回购重露面稍对机构情绪有所扰动，不过资金宽松，且市场对短期流动性抱一定信心，支撑IRS小跌。

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

“正回购出来那一阵子，对IRS有那么一点点影响吧，不过资金还是宽松，而且集中的新股申购也过去了，大家觉得到月底前流动性应该没太大波动了，所以IRS整体还是下的。”华中一券商交易员称。

北京一银行交易员表示，虽然IRS一年与七天期质押式回购加权利率倒挂，不过预期后者有望持续回落，是推IRS下行的原因。其并预计，更长时间轴看，七天回购利率或在3.5%-4%的区间徘徊，IRS亦可能呈现箱体震荡行情。

中国银行间资金市场周二回购利率全线下行。新股IPO申购资金继续回流，尽管央行公开市场恢复正回购操作，但由于市场早有预期，加之规模仍属温和，对宽松的资金面影响有限。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.7483/3.8550 3.8000/3.8792 4.0100/4.0914 4.2258/4.3064 4.2159/4.4896

上日 3.7480/3.8480 3.7737/3.8530 3.9893/4.0690 4.1900/4.2760 4.1897/4.4737

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变动 +0.0003/+0.0070 +0.0263/+0.0262 +0.0207/+0.0224 +0.0358/+0.0304 +0.0262/+0.0159

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。