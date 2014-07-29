全球金市：金价守在1,300美元上方，观望美联储政策会议及经济数据

“在那之前，金价可能守在近1,300美元，因地缘政治情势紧张，该点似为一强劲支撑水准。”

0619 GMT时，现货金 持平于每盎司1,303.70美元，上日则下滑0.3%。美国期金 上涨近1%至1,303.90美元。

本周将公布美国非农就业和国内生产总值(GDP)等关键经济数据。

数据若显示经济强力复苏，可能促使美联储较预期更快升息。利率上扬将鼓励投资人将资金撤离黄金等不孳息的资产。

黄金被视为避险资产，因西方与俄罗斯之间的紧张形势而受益。美国和欧洲领导人周一同意，对俄罗斯的金融、国防和能源领域施加更加全面的制裁。

新制裁旨在增加对俄罗斯总统普京的压力，之前马来西亚航空公司一架客机在飞越乌克兰东部亲俄武装分子控制地区上空时坠毁。

以色列总理纳坦亚胡周一警告称，加沙地区的冲突可能会拖较长时间。他的讲话让该地区巴以冲突迅速结束的希望落空。

在实货市场，买家押注金价可能下滑而暂作壁上观，导致需求减弱。

中国金价升水持稳在每盎司2-3美元左右。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1303.7 -0.29 -0.02

现货银 20.51 -0.07 -0.34

现货铂金 1477.2 -2.5 -0.17

现货钯金 876.25 -3.55 -0.4

COMEX期金 1303.9 0.6 0.05

COMEX期银 20.58 0.013 0.06

汇率

欧元/美元 1.3432

美元指数 81.058

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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