全球金市：金价守在1,300美元上方，观望美联储政策会议及经济数据

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“在那之前，金价可能守在近1,300美元，因地缘政治情势紧张，该点似为一强劲支撑水准。”
0619 GMT时，现货金 持平于每盎司1,303.70美元，上日则下滑0.3%。美国期金 上涨近1%至1,303.90美元。
本周将公布美国非农就业和国内生产总值(GDP)等关键经济数据。
数据若显示经济强力复苏，可能促使美联储较预期更快升息。利率上扬将鼓励投资人将资金撤离黄金等不孳息的资产。
黄金被视为避险资产，因西方与俄罗斯之间的紧张形势而受益。美国和欧洲领导人周一同意，对俄罗斯的金融、国防和能源领域施加更加全面的制裁。
新制裁旨在增加对俄罗斯总统普京的压力，之前马来西亚航空公司一架客机在飞越乌克兰东部亲俄武装分子控制地区上空时坠毁。
以色列总理纳坦亚胡周一警告称，加沙地区的冲突可能会拖较长时间。他的讲话让该地区巴以冲突迅速结束的希望落空。
在实货市场，买家押注金价可能下滑而暂作壁上观，导致需求减弱。
中国金价升水持稳在每盎司2-3美元左右。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1303.7 -0.29 -0.02
现货银 20.51 -0.07 -0.34
现货铂金 1477.2 -2.5 -0.17
现货钯金 876.25 -3.55 -0.4
COMEX期金 1303.9 0.6 0.05
COMEX期银 20.58 0.013 0.06
汇率
欧元/美元 1.3432
美元指数 81.058
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/龚芳; 审校 石冠兰/高琦)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)