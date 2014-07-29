《全球汇市》美元持稳观望FED会议和经济数据，新西兰元下滑

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
Karakama补充说，虽然近期汇市投机客持仓数据显示欧元抛售的压力有所增大，但同时也暗示，目前欧元空头回补进入反弹的动力上升。
美元兑日圆 持坚，小涨0.1%至101.99左右。
除了美联储会议和美国就业数据，投资者还关注本周稍晚将公布的欧元区通胀数据，和中国与欧元区采购经理人指数(PMI)。
美联储预计将再次把月度购债规模缩减100亿美元，但市场焦点着重观察是否有任何首次升息时间的蛛丝马迹。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3427 1.3439 -0.09 -2.31 1.3745
美元/日圆 101.97 101.85 +0.12 -3.16 105.30
欧元/日圆 136.90 136.88 +0.01 -5.41 144.73
美元/瑞郎 0.9048 0.9037 +0.12 +1.34 0.8928
英镑/美元 1.6975 1.6982 -0.04 +2.53 1.6556
美元/加元 1.0805 1.0794 +0.10 +1.74 1.0620
澳元/美元 0.9393 0.9405 -0.13 +5.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8510 0.8546 -0.42 +3.70 0.8206
澳元/日圆 95.770 95.790 -0.02 +2.05 93.850
新西兰元/日圆 86.770 87.040 -0.31 +0.42 86.410
英镑/日圆 173.07 172.96 +0.06 -0.72 174.33
澳元/新西兰元 1.1036 1.1003 +0.30 +1.73 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/李春喜/张若琪/田建华 审校 蔡美珍/石冠兰/龚芳)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)