《全球汇市》美元持稳观望FED会议和经济数据，新西兰元下滑

Karakama补充说，虽然近期汇市投机客持仓数据显示欧元抛售的压力有所增大，但同时也暗示，目前欧元空头回补进入反弹的动力上升。

美元兑日圆 持坚，小涨0.1%至101.99左右。

除了美联储会议和美国就业数据，投资者还关注本周稍晚将公布的欧元区通胀数据，和中国与欧元区采购经理人指数(PMI)。

美联储预计将再次把月度购债规模缩减100亿美元，但市场焦点着重观察是否有任何首次升息时间的蛛丝马迹。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3427 1.3439 -0.09 -2.31 1.3745

美元/日圆 101.97 101.85 +0.12 -3.16 105.30

欧元/日圆 136.90 136.88 +0.01 -5.41 144.73

美元/瑞郎 0.9048 0.9037 +0.12 +1.34 0.8928

英镑/美元 1.6975 1.6982 -0.04 +2.53 1.6556

美元/加元 1.0805 1.0794 +0.10 +1.74 1.0620

澳元/美元 0.9393 0.9405 -0.13 +5.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8510 0.8546 -0.42 +3.70 0.8206

澳元/日圆 95.770 95.790 -0.02 +2.05 93.850

新西兰元/日圆 86.770 87.040 -0.31 +0.42 86.410

英镑/日圆 173.07 172.96 +0.06 -0.72 174.33

澳元/新西兰元 1.1036 1.1003 +0.30 +1.73 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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