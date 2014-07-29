《台湾新债预测》30年公债103/12期得标利率料落在2.30-2.35%

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 标售标的：103/12期30年公债
* 标售时间：周三(30日)
* 标售金额：预估350亿台币
* 预测中值：2.30-2.35%
* 受访机构：10家
路透台北7月29日 - 路透调查周二显示，考量30年长债需求或较20年公债略低，加上30年长债发行筹码略多，明日(30日)将标售的30年期公债103/12 得标利率将较上次同年期得标利率2.039%走高约26-31基点，料将落在2.30-2.35%间。
路透访谈了10家金融机构，其中七家为寿险业者，三家为大型金融机构，市场预估中值为2.30-2.35%，大区间则在2.28-2.40%。
30年公债长券的最大投资者--寿险业在此次调查中，多数认为30年债的下标力道将较20年债稍弱。尽管有部分寿险业者认为大型寿险配置30年长债的意愿不弱，但考量市场气氛略有偏空，且今日30年债在发行前交易亦成交一笔在2.32%，基本拿券需求的利率估将向上微调，令利率标在2.30%以下的机会微乎其微。
接受访问的寿险业者普遍认为20年债与30年债的合理点差至少为15基点至20基点，也符合调查结果得标利率最大共识落在2.30-2.35%之间。不过一家大型寿险业者认为利率尾端或有机会上飘，在国库截标容忍度提高的状况下，得标利率也有机会落在2.35-2.40%间。
〞今天30年虽然只有成交一笔，但就像一种宣示，标出来顶多往上加几点，不会跑到哪里去。〞另位大型寿险业交易员说。
不过也有大型寿险机构认为，由于接下来长券发行不多，且市场对30年券的共识度颇高，在2.30-2.35%间是市场可接受的利率，或使得寿险业者集中下标，结果不会有太大意外。
本期103/12期公债预计标售350亿台币，将在下周一(8月4日)交割。
以下为交易员观点整理：
--103/12在发行前交易今日成交一笔于2.32%，虽让市场有些意外，但符合寿险业对利率走高的预期。
--20年长债与30年长债合理点差若缩至15基点以内，将对寿险业失去吸引力。
--多家寿险业者估此次30年的下标力道或较前次20年债稍弱，但在2.30-2.35%区间仍有机会全数标出，因业者不愿一次测试国库截标底限。
--其中一家大型寿险业者认为寿险业自行拿券比或下降至约15-20%，因国际债券的供给仍持续，且20年债已有配置者，此期30年债基本拿券需求不高。
--美债长券利率仍然稳定，成为压制长标利率尾端的另一变数。
--业者对国库可能截标点位看法分歧，2.35%-2.40%均是可能的截标点位。
相关报价：
--周二103/12发行前交易殖利率报2.32%。
以下为金融机构对103/11期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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寿险业一 2.28 2.32
寿险业二 2.30 2.35
寿险业三 2.30 2.35
寿险业四 2.30 2.35
寿险业五 2.30 2.35
大型银行一 2.30 2.35
寿险业六 2.33 2.35
大型证券商 2.35 2.35
寿险业七 2.35 2.40
大型银行二 2.35 2.40
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中值 2.30 2.35 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)