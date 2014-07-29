版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 15:20 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆突破云区带来上行推力

0452 GMT

* 突破101.90-101.92之间的窄云区

* 日线收在云区之上，将确定走势转而向上

* 我们在101.70卖空，希望市场恢复跌势

* 一目均衡转换线和均衡基准线空头排列，显示空头市场

* 200日移动均线当前在102.10，带来压力

* 欲参阅图表请点击 link.reuters.com/ham52w(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐