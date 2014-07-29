亚洲橡胶：TOCOM期胶接近一个月高点，受助于股市上扬和沪胶走高

“东京期胶追随股市和上海期胶的涨势，但市场人气并不佳，因原油价格依然疲软。”一位驻曼谷的交易员说道。

亚洲股市周二触及三年新高，因中国大陆股市的上涨鼓舞了投资者，但鉴于美国本周有大量数据出炉，整体人气依然谨慎。

上海期交所主力橡胶合约 跳涨近3%，或445元人民币，收报每吨16,035元。

油价连续第二日走低，布兰特原油期货跌向每桶107美元，因充足供应盖过了地缘政治紧张的影响。

新加坡SICOM的8月期胶合约 最新报每公斤170.3美分，上涨1.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/高琦; 审校 蔡美珍/李春喜)