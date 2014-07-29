金属期市：伦敦期锌和期铅走势坚挺，投资者买入表现滞后的金属

“宏观环境正在好转，基本金属进入第二季后走稳，但还不足以支撑整体市场，因此市场正聚焦那些存在供应面问题的品种。显然，锌和铅就是问题最大的，”澳新银行策略师Daniel Hynes称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 齐平周一的三年高点2,416美元，显示投资者对该合约的偏好。该合约在7月跳涨近9%，0700 GMT报每吨2,411美元，动能似乎有所消散。

LME期铅 升至2,307美元，为2013年2月末以来最高。7月，铅价年线转阳，2014年迄今上涨近4%。

上海期铅 最高上涨2%，延续前日上扬5%的涨势，随后削减涨幅至1.3%，报每吨15,345元人民币(2,500美元)。

LME期铜 微升0.3%至7,142美元，前一日小跌。(完)

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