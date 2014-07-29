金属期市：伦敦期锌和期铅走势坚挺，投资者买入表现滞后的金属

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“宏观环境正在好转，基本金属进入第二季后走稳，但还不足以支撑整体市场，因此市场正聚焦那些存在供应面问题的品种。显然，锌和铅就是问题最大的，”澳新银行策略师Daniel Hynes称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 齐平周一的三年高点2,416美元，显示投资者对该合约的偏好。该合约在7月跳涨近9%，0700 GMT报每吨2,411美元，动能似乎有所消散。
LME期铅 升至2,307美元，为2013年2月末以来最高。7月，铅价年线转阳，2014年迄今上涨近4%。
上海期铅 最高上涨2%，延续前日上扬5%的涨势，随后削减涨幅至1.3%，报每吨15,345元人民币(2,500美元)。
LME期铜 微升0.3%至7,142美元，前一日小跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 高琦/朱晓军/王洋)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)