路透7月29日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日陷于相当狭窄的区间内游移，但我们仍旧看贬，汇价料仍下看11月低位1.3300美元。阻力在前波低点1.3475美元，但汇价需升破1.3500，方能再度上攻1.3570，进而上看1.3640美元。

美元/日圆：此波反弹在云区阻力102日圆续遭阻力。即便攻克，亦将在102.45遭遇关卡；该点为今年初自105.50高位延伸而来的趋势线阻力。

英镑/美元：英镑连跌八天后，守在1.6950-1.6970美元间的支撑及50日均线上方；但汇价未见反弹，仍为一大隐忧。若跌破1.6950，很可能一路跌向1.6845及100日均线。英镑需回弹站上1.7030美元，短线方可持稳，并再度上探1.7100美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3435 1.3439 -0.03 -2.26 1.3745

美元/日圆 101.92 101.85 +0.07 -3.21 105.30

欧元/日圆 136.94 136.89 +0.04 -5.32 144.63

美元/瑞郎 0.9040 0.9037 +0.03 +1.25 0.8928

英镑/美元 1.6978 1.6982 -0.02 +2.55 1.6556

美元/加元 1.0804 1.0794 +0.09 +1.73 1.0620

澳元/美元 0.9391 0.9405 -0.15 +5.36 0.8913

新西兰元/美元 0.8513 0.8546 -0.39 +3.74 0.8206

欧元/瑞郎 1.2147 1.2148 -0.01 -1.01 1.2271

欧元/英镑 0.7912 0.7912 +0.00 -4.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1866 9.1765 +0.11 +3.83 8.8474

美元/挪威克朗 6.2358 6.2261 +0.16 +2.79 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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