新兴汇市：股市走强支撑多数货币上涨，关注美国数据和FED会议

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.88 101.86 -0.02 +3.34 105.28
坡元 1.2413 1.2418 +0.04 +1.76 1.2632
台币 30.005 30.037 +0.11 -0.18 29.950
韩元 1024.80 1026.30 +0.15 +2.99 1055.40
泰铢 31.81 31.80 -0.03 +3.30 32.86
菲律宾披索 43.40 43.36 -0.09 +2.30 44.40
印尼卢比 11575.00 11575.00 +0.00 +5.05 12160.00
印度卢比 60.13 60.13 +0.01 +2.79 61.80
马币 3.1730 3.1745 +0.05 +3.23 3.2755
人民币 6.1795 6.1863 +0.11 -2.03 6.0539
(完)
注：印度、印尼、马来西亚和菲律宾金融市场休市
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/田建华; 审校 龚芳)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)