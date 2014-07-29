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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 16:27 BJT

新兴汇市：股市走强支撑多数货币上涨，关注美国数据和FED会议

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.88 101.86 -0.02 +3.34 105.28

坡元 1.2413 1.2418 +0.04 +1.76 1.2632

台币 30.005 30.037 +0.11 -0.18 29.950

韩元 1024.80 1026.30 +0.15 +2.99 1055.40

泰铢 31.81 31.80 -0.03 +3.30 32.86

菲律宾披索 43.40 43.36 -0.09 +2.30 44.40

印尼卢比 11575.00 11575.00 +0.00 +5.05 12160.00

印度卢比 60.13 60.13 +0.01 +2.79 61.80

马币 3.1730 3.1745 +0.05 +3.23 3.2755

人民币 6.1795 6.1863 +0.11 -2.03 6.0539

(完)

注：印度、印尼、马来西亚和菲律宾金融市场休市

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