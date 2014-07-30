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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 12:40 BJT

重发-新债招标：台湾30年公债103/12得标利率2.30%，符合市场预期

(重发以跟上红条)

路透台北7月30日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的30年103/12期公债 得标利率为2.30%。利率落在市场预估的2.30-2.35%下缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利率2.039%走升26.1个基点。

103/12期实际发行额为350亿台币，足额标售，投标总额518.5亿台币，投标倍数为1.48倍，略低于上次20年公债103/11的1.51倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重35.29%、证券业21.29%、票券业3.71%、保险业39.71%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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