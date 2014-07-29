《路透晚报》--7月29日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：创下六个月收盘新高，因日圆走软且企业业绩强劲

日本股市收于六个月收盘新高，受日圆走软及日产汽车等绩优股强劲业绩带动，这暗示一些行业已经经受住近期上调消费税的影响。日经指数收高88.67点，报15,618.07点，创1月底以来最高收位。东证股价指数升0.3%，至1,290.41点。

--中国股市：沪综指连六日收升，盘中震荡加剧

中国股市沪综指连续第六日收升，续创七个半月新高。今日股指冲高回落，尾盘缩减涨幅，盘中震荡开始加剧，各板块走势有所分化。分析师指出，大盘短线累积涨幅已大，可能将出现回调，但中期依然有望继续向上拓展空间。沪综指收报2,183.192点，涨5.244点或0.24%。

--香港股市：恒生指数收创逾三年半新高，地产股在财报出炉前走强

香港股市恒生指数收在逾三年半最高点，午后加速上涨，地产开发类股在公布半年财报之前走势强劲。恒生指数收高0.9%至24,640.53点，为2010年11月以来最高。恒生国企指数攀升0.5%，收在去年12月10日以来高点。

--全球汇市：美元持稳观望FED会议和经济数据，新西兰元下滑

美元兑一篮子主要货币持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。新西兰元下滑，因该国乳品巨头恒天然(Fonterra)下调对奶农付款预估。0842GMT，欧元/美元跌0.02%，报1.3436；美元/日圆上涨0.05%，报101.90；欧元/日圆上涨0.02%，报136.92。

--欧元债市：西班牙和意大利公债收益率再创纪录新低，市场预期资金充裕

西班牙和意大利公债收益率(殖利率)再创纪录新低，投资者预计本周两国600亿欧元票息和偿债资金将重返市场。10年期德国公债收益率也触及历史低位。爱尔兰10年期公债收益率跌2.5个基点至纪录低位2.18%。西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌1.5个基点，分别至2.49%和2.65%。

--国际油市：油价逼近108美元，供应充足抵消地缘政治紧张局势影响

布兰特原油持稳于每桶108美元左右，供应充足抵消了中东、非洲和欧洲的地缘政治紧张局势影响。0847GMT，布兰特原油9月合约涨0.4美元，报每桶107.97美元。美国原油9月合约涨0.09美元，报101.76美元。

--金属期市：伦敦期锌和期铅走势坚挺，投资者买入表现滞后的金属

伦敦期锌持守在近三年高位，期铅小升到17个月高点，因考虑到全球经济增长前景，投资者买进今年表现滞后且看似被低估的金属。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌齐平周一的三年高点2,416美元，0700 GMT报每吨2,411美元。LME期铅升至2,307美元，为2013年2月末以来最高。LME期铜微升0.3%至7,142美元。 上海期铅最高上涨2%，随后削减涨幅至1.3%，报每吨15,345元人民币(2,500美元)。

--金价守在1,300美元上方，观望美联储政策会议及经济数据

金价仅略高于1,300美元，变动不大，受中东和乌克兰地缘政治紧张形势的支撑；投资者亦关注本周稍晚的美国就业数据及美联储政策会议。0515GMT，现货金报每盎司1,307.64美元，美国期金上涨0.33%至1,307.6美元。 (完)