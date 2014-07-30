台湾股市：小幅收高，但量能萎缩不利反弹力道延续

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透台北7月30日 - 台湾股市周三小幅收高，但成交量能有所萎缩。分析师指出，量能萎缩代表反弹力道不足，明日预估大盘指数仍将陷整理格局，传统产业龙头个股表现则相对强劲。
台湾加权股价指数 收高0.59%或55.14点至9,447.02点；今日成交初值 为1,046.47亿台币，上交易日修正后为1,345.85亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪称，除了大盘成交量回到1,000亿台币左右水位外，大盘指数在月线位置反压仍在，且主要类股--电子类指数 在月线下方反压更加明显，均不利反弹力道。
〞今天指数虽然是拉回，但技术线型上都不是太乐观。〞他说。
简伯仪指出，盘面要能明确止稳反弹，须要观察以中小型股为主的OTC(台湾柜台指数) 是否能止稳，因该指数上日已跌破半年线，今日指数回稳但仍在半年线下方。此外，电子类指数能否越过月线也是观察讯号之一。
台股电子类指数今日收高0.45%，表现较为强势的传产龙头个股包括台塑 收涨1.29%、亚泥 收高0.59%。
本地时间14:12时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 升0.51%；韩国股市 收高1%领涨，香港恒生指数 则涨0.83%。(完)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。