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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 14:26 BJT

台湾股市：小幅收高，但量能萎缩不利反弹力道延续

路透台北7月30日 - 台湾股市周三小幅收高，但成交量能有所萎缩。分析师指出，量能萎缩代表反弹力道不足，明日预估大盘指数仍将陷整理格局，传统产业龙头个股表现则相对强劲。

台湾加权股价指数 收高0.59%或55.14点至9,447.02点；今日成交初值 为1,046.47亿台币，上交易日修正后为1,345.85亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪称，除了大盘成交量回到1,000亿台币左右水位外，大盘指数在月线位置反压仍在，且主要类股--电子类指数 在月线下方反压更加明显，均不利反弹力道。

〞今天指数虽然是拉回，但技术线型上都不是太乐观。〞他说。

简伯仪指出，盘面要能明确止稳反弹，须要观察以中小型股为主的OTC(台湾柜台指数) 是否能止稳，因该指数上日已跌破半年线，今日指数回稳但仍在半年线下方。此外，电子类指数能否越过月线也是观察讯号之一。

台股电子类指数今日收高0.45%，表现较为强势的传产龙头个股包括台塑 收涨1.29%、亚泥 收高0.59%。

本地时间14:12时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 升0.51%；韩国股市 收高1%领涨，香港恒生指数 则涨0.83%。(完)
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