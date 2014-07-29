版本:
中国
债券 | 2014年 7月 29日 星期二 16:48 BJT

欧元债市：西班牙和意大利公债收益率再创纪录新低，市场预期资金充裕

法国巴黎银行利率分析师Patrick Jacq称，“这是必须再投资的额外流动性。”

“环境有利于利差交易，”他表示，其指的是交易商使用低成本的央行资金买入二线欧元区公债。尽管上涨两年，但这些公债的收益率仍高过核心国家公债。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)和意大利10年期公债收益率 均下跌1.5个基点，分别至2.49%和2.65%。爱尔兰10年期公债收益率 跌2.5个基点至纪录低位2.18%。

鉴于有大量的票息和本金支付，预计周三意大利不超过70亿欧元的公债标售会有稳健需求。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 朱晓军/田建华; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐