更新版 1-香港金融：外汇基金上半年录得505亿港元投资收入，港股投资转盈

(新增金管局评论及投资收入细项)

路透香港7月29日 - 香港金融管理局周二公布，外汇基金2014年上半年外汇基金共录得投资收入505亿港元，去年同期为亏损42亿港元。金管局称，上半年整体投资环境相对平稳，但下半年投资前景仍不明朗。

外汇基金组成项目中，投资收入贡献最大的是债券，录得266亿港元收入，去年同期为亏损168亿；港股也由去年同期的亏损75亿港元，录得19亿港元收入。

金管局总裁陈德霖称，“今年上半年的整体投资环境相对平稳，所以我们的债券及股票投资组合取得不俗的表现。”

然而，他也指出，美国经济复苏力度仍待观察，美联储停止买债后美国利率正常化的步伐和幅度亦存在很大的不确定性，”我们预期下半年的投资前景并不明朗。”

外汇基金首季录得131亿港元投资收入，按此计算，第二季投资收入为374亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。

陈德霖本周在一篇专栏文章指出，外汇基金香港金融稳定的最后一道防线，金管局将以审慎和保守的原则去管理。投资目标是要尽量保本，维持高流动性，期以应付不能预见得到的金融动荡和危机，与一般投资基金或主权基金的目的不同。

以下是香港外汇基金投资收入列表（单位：亿港元）：

2014上半年 2013上半年 2013全年

香港股票 19 -75 101

其他股票 196 311 718

债券 266 -168 -191

其他投资 20 47 168

外汇 4 -157 16

投资收入 505 -42 812 （完）

欲浏览金管局网站，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)