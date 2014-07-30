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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 17:50 BJT

离岸人民币：中国农银香港分行五年期宝岛债以3.8%定价--销售文件

路透台北7月30日 - 根据销售文件，中国农业银行 香港分行三年期/五年期宝岛债分别以3.4%、3.8%定价，总发行额20亿人民币。这是农银香港分行第二度在台湾发行人民币计价债券。

销售文件指出，其中三年期宝岛债发行17亿人民币，五年期宝岛债发行3亿人民币。

农业银行信评为标准普尔(S&P)A/穆迪A1。(完)

台湾人民币计价债券发行一览请见 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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