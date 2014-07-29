台湾汇市：台币放量收升，因外资汇入与人民币续强

* 外资汇入与人民币升值引领台币收高 * 实质价位在29.900料有压，外资态度左右盘势 * 明日实质交易区间暂看29.900-29.990 路透台北7月29日 - 台币兑美元 周二放量收升。汇银人士指出，主要受外资汇入、人民 币兑美元 续强，以及出口商月底例行性抛汇等因素带动。 汇银人士表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)受地缘政治影响，现行宽松政策短期料难改变。中国近 期经济数据表现好于预期，股、汇市连袂上扬，将可望吸纳更多资金流入东北亚，支撑台币维持中性略偏强格 局。 〞感觉资金继续往亚洲，尤其是东北亚流动。〞一位外商银行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，今日外资汇入较为明显，在股市买超金额扩大，且出口商有月底抛汇需求， 因此央行并未刻意加大干预力道。此外，寿险业在海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 也因月底作帐卖 出美元，使得一个月天期美元/台币换汇点折价收敛。 不过他们认为，台币在29.900价位可能面临较大压力，因有不少进口商的买盘等着承接。此外，接下来陆 续有重量级上市公司将配发现金股利，外资在领到钱后，是选择汇出还是加码投资台股，将牵动台币的短线走 势。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价缩小，一个月天期报价 在-0.010/0.000，先前在-0.025/-0.015。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.936/29.956左右 ，上日纽约盘收在29.925。 台币今日主要交易区间在29.939-29.956，上日交易区间主要在29.963-29.987。交易员预估明日主要交易 区间在29.900-29.990。 中国人民币兑美元 周二继续走升，并创逾四个月新高。中间价小涨亦给市场提供升值动力，大 行购汇量最近减少明显，相应的客盘结汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。 韩国韩元兑美元 周二收升，受韩股表现支撑；且韩国央行数据显示6月经季节调整后经常帐连续第3 7个月录得盈余。韩元兑美元 收报1,024.4，较周一国内收盘价1,026.3上涨0.2%。 台湾股市周二开高走低，大盘指数下破9,400点小幅收跌至逾一个月低位，在区域股市独自憔悴。[TW-STX -LZT]。外资及陆资在台股买超79.74亿台币，连续两个交易日买超共计107.12亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/29(二)：美国标售五年期公债；美国7月消费者信心指数；美国Redbook连锁店销售；美联储联邦公开市 场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(为期二日)；英国央行副总裁布罗德班特在查塔姆研究所发表讲话。 7/30(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。美国抵押贷款市场指、再融资指数；美国 ADP民间就业岗位；美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区7月企业景气指数；德国7月就业数据 ；欧元区7月通胀率初值；欧元区6月失业率。 7/31(四)：美国一周初请失业金人数；美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)；日本央行审议委 员木内登英对当地商界领袖发表讲话。 8/1(五)：7月美国非农就业岗位；美国Markit制造业PMI7月终值；美国密西根大学消费者信心指数7月终 值；美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数；中国7月官方制造业PMI；中国7月汇丰制造业PMI。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.005 30.037 29.936-30.039 30.037 8.31 5.54 元太外汇经纪公司 30.000 30.036 29.936-30.036 30.036 3.04 3.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.140/-0.115 -0.160/-0.135 (完)