路透调查：台湾第二季经济成长料攀升至3.27%，创一年半新高

* 公布数据：2014年第二季经济成长率

* 公布时间：7月31日上午8:30

* 调查家数：13

* 调查中值：3.27%

路透台北7月29日 - 台湾将于周四公布第二季经济成长率概估。路透调查中值显示，第二季国内生产总值(GDP)年增率料为3.27%，不但是连续三季走高，更创下一年半以来的高位。

路透访谈的13家金融机构预估区间介于2.50-3.75%，主因内需拉抬，而出口表现也较首季为佳。

台新投顾分析师张凯民说，第二季出口金额年增2.88%，虽较首季为佳，但进口年增4.07%，也较首季提速，第二季的贸易顺差反而较首季减少，为负贡献。

不过，他也说，第二季的台股 表现优异，产业面方面有助金融业的手续费收入；而经济部公布的商业营业额也有不错的表现，民间消费的贡献也不差。

台湾股市 周二收跌0.3%报9,391.88点；7月间台股盘中高位逾9,500点，攀抵七年半高位。

台湾央行今年6月连续12季维持利率不变于1.875%，因经济成长虽不强劲但通膨无虞。

以下为金融机构对台湾2014年第二季经济成长率的预估值(%)：

金融机构 第二季经济成长率(%)

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4CAST 3.40

澳新银行 2.90

永丰金控 3.02

群益证券 2.50

中国信托银行 3.10

ING Financial Markets 3.50

日盛证券 2.80

凯基证券 3.50

元富证券 3.27

兆丰证券 2.96

大众银行 3.75

台新投顾 3.50

元大证券 3.57

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