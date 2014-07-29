路透调查：台湾第二季经济成长料攀升至3.27%，创一年半新高

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 公布数据：2014年第二季经济成长率
* 公布时间：7月31日上午8:30
* 调查家数：13
* 调查中值：3.27%
路透台北7月29日 - 台湾将于周四公布第二季经济成长率概估。路透调查中值显示，第二季国内生产总值(GDP)年增率料为3.27%，不但是连续三季走高，更创下一年半以来的高位。
路透访谈的13家金融机构预估区间介于2.50-3.75%，主因内需拉抬，而出口表现也较首季为佳。
台新投顾分析师张凯民说，第二季出口金额年增2.88%，虽较首季为佳，但进口年增4.07%，也较首季提速，第二季的贸易顺差反而较首季减少，为负贡献。
不过，他也说，第二季的台股 表现优异，产业面方面有助金融业的手续费收入；而经济部公布的商业营业额也有不错的表现，民间消费的贡献也不差。
台湾股市 周二收跌0.3%报9,391.88点；7月间台股盘中高位逾9,500点，攀抵七年半高位。
台湾央行今年6月连续12季维持利率不变于1.875%，因经济成长虽不强劲但通膨无虞。
以下为金融机构对台湾2014年第二季经济成长率的预估值(%)：
金融机构 第二季经济成长率(%)
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4CAST 3.40
澳新银行 2.90
永丰金控 3.02
群益证券 2.50
中国信托银行 3.10
ING Financial Markets 3.50
日盛证券 2.80
凯基证券 3.50
元富证券 3.27
兆丰证券 2.96
大众银行 3.75
台新投顾 3.50
元大证券 3.57
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中 值 3.27 (完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)