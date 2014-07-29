更新版 1-台湾央行：两年期定存单标售金额倍增，分析师认为是升息前兆

* 两年期存单发行一年后检讨，金额倍增

* 市场有多余资金就会回收--业务局长

* 分析师认为是升息前兆 (新增官员和分析师评论)

路透台北7月29日 - 台湾央行周二宣布将在本月将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。分析师认为，央行有次序的回收市场资金，下一步的动作就是升息。

一位民营大型银行分析师表示，台湾央行正缓步的回收市场的多余资金，〞货币政策朝中性在走，今年初也陆续发了长天期的定存单。〞

台湾央行将于8月8日标售两年期定存单，金额倍增至200亿台币；至于8月1日标售364天期定存单，金额则维持于1,200亿台币。两年期存单将于11日交割；4日交割一年期定存单。

央行今年2月将一年期定存单标售金额由1,000亿台币提高至1,200亿。至于央行回收的资金--定期存单的发行余额去年底为6兆(万亿)6,312.2亿台币，至最新公布为6兆(万亿)8,107.25亿台币，今年以来总计增加1,795.05亿台币。

台湾央行业务局长陈一端说， 央行自去年8月起时隔十多年标售了两年期定存单，〞现在已经一年了，总是要检讨一下。〞

她并表示，银行有资金配置的需求，每月的两年期定存单标售倍数都达4倍以上，可见银行对资产的配置有所要求。

**资金已不复宽裕**

一位民营大型银行资金交易人士表示，〞现在资金蛮紧的吔，月底的钱好难借，以我们家来看不会要拿这么长的钱。〞

前述民营银行分析师也说，预估央行最快第三季就升息，不过以第二季央行温和的声明来看，第四季升息的机会最大。

〞央行的利率升息大概是看通膨，CPI已经连续四个月在 1.6%以上了。如果再来个台风，可能通膨还会走高，〞前述分析师说。

台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.64%，略高于路透调查的升1.60%。

7月间侵台的中度台风麦德姆已使农业损失逾5亿台币以上。

最新台湾央行标售100亿台币两年期定存单，加权平均得标利率为0.747%，高于市场预期，较上月标售的同天期存单0.699%走高4.8基点。