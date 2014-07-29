CNH动态：离岸即期突破6.18创四个月高位，短期料恢复温和升值走势

路透香港7月29日 - 离岸人民币现汇 周二继续小涨并一举突破了6.18关口，创自3月25日以来的高位。市场人士表示，由于人民币国内利率仍较高及中国的微刺激措施促经济形势有所好转，人民币短期或已恢复温和升值的走势。

“这几天人民币即期走势还挺猛，昨天破了6.19，今天破6.18，主要是在岸和离岸的购汇力量都小了很多，买多人民币的力量在变强。”一位中资大行交易员称。

德意志银行周一出具报告指出，中国二季度GDP数据佐证了经济正逐步复苏，同时6月PMI显示这一复苏可能将延续至三季度。基于三季度财政支出的提速、定向货币宽松举措、外部需求及潜在的补库存，预计此复苏趋势将能持续。随着经济复苏迹象的明确，人民币或将再度出现小幅升值。

亦有交易员表示，料美元/人民币到年底将升至6.0500至6.1000。

本地时间下午5:06时，离岸人民币现汇 报6.1780，盘中最高至6.1770，为3月25日6.1716以来最高。

在岸人民币兑美元 即期周二创逾四个月新高至6.1815。中间价小涨亦给市场提供升值动力，大行购汇量最近减少明显，相应的客盘结汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。

全球汇市上，美元兑一篮子主要货币周二持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。（完）

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