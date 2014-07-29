香港房地产：今年价值1,000万港元以下住宅楼价料升5%--高纬环球

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月29日 - 商业房地产服务商--高纬环球周二表示，预期今年下半年至明年上半年香港楼市仍保持平稳，因按揭利率仍然偏低及相信政府短期内不会有新的压抑楼市措施，料今年全年价值1,000万港元以下的住宅楼价将有5%的升幅。
高纬环球大中华区评值及专业顾问部主管张翘楚在记者会称，目前有多项因素利好楼市表现，包括市场上没有不利因素令积聚的购买力释放出来；香港失业率处于低水平，市民收入稳定故因应个人需要入市；以及发展商对一手住宅楼盘提供税务等补贴促销。
＂政府之前推出的楼市辣招立法困难，会令政府未来推新辣招的步伐较过往为慢。＂他说。
此外，目前本地楼价升幅仍低于通胀升幅，亦是市民入市的另一诱因。
该行预测，今年全年价值500万港元以下及500-1,000万港元的住宅楼价升幅为5%，1,000-3,000万港元的住宅楼价升幅为2%，至于3,000万至1亿港元的豪宅格价则料持平，这类以投资为主导的住宅因在目前的楼市措施下，需求大减。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)