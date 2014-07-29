香港房地产：今年价值1,000万港元以下住宅楼价料升5%--高纬环球

路透香港7月29日 - 商业房地产服务商--高纬环球周二表示，预期今年下半年至明年上半年香港楼市仍保持平稳，因按揭利率仍然偏低及相信政府短期内不会有新的压抑楼市措施，料今年全年价值1,000万港元以下的住宅楼价将有5%的升幅。

高纬环球大中华区评值及专业顾问部主管张翘楚在记者会称，目前有多项因素利好楼市表现，包括市场上没有不利因素令积聚的购买力释放出来；香港失业率处于低水平，市民收入稳定故因应个人需要入市；以及发展商对一手住宅楼盘提供税务等补贴促销。

＂政府之前推出的楼市辣招立法困难，会令政府未来推新辣招的步伐较过往为慢。＂他说。

此外，目前本地楼价升幅仍低于通胀升幅，亦是市民入市的另一诱因。