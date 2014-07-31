重温稿-路透调查：台湾第二季经济成长料攀升至3.27%，创一年半新高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 公布数据：2014年第二季经济成长率
* 公布时间：7月31日上午8:30
* 调查家数：13
* 调查中值：3.27%
路透台北7月29日 - 台湾将于周四公布第二季经济成长率概估。路透调查中值显示，第二季国内生产总值(GDP)年增率料为3.27%，不但是连续三季走高，更创下一年半以来的高位。
路透访谈的13家金融机构预估区间介于2.50-3.75%，主因内需拉抬，而出口表现也较首季为佳。
台新投顾分析师张凯民说，第二季出口金额年增2.88%，虽较首季为佳，但进口年增4.07%，也较首季提速，第二季的贸易顺差反而较首季减少，为负贡献。
不过，他也说，第二季的台股 表现优异，产业面方面有助金融业的手续费收入；而经济部公布的商业营业额也有不错的表现，民间消费的贡献也不差。
台湾股市 周二收跌0.3%报9,391.88点；7月间台股盘中高位逾9,500点，攀抵七年半高位。
台湾央行今年6月连续12季维持利率不变于1.875%，因经济成长虽不强劲但通膨无虞。
以下为金融机构对台湾2014年第二季经济成长率的预估值(%)：
金融机构 第二季经济成长率(%)
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4CAST 3.40
澳新银行 2.90
永丰金控 3.02
群益证券 2.50
中国信托银行 3.10
ING Financial Markets 3.50
日盛证券 2.80
凯基证券 3.50
元富证券 3.27
兆丰证券 2.96
大众银行 3.75
台新投顾 3.50
元大证券 3.57
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中 值 3.27 (完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。