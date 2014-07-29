《中国债市每日综述》现券收益率续上探，正回购重启机构预期趋谨慎

* 现券收益率继续小幅上探,IRS则小幅回落

* 央行正回购再重启，令市场预期趋谨慎

* 机构多观望中寻觅更多交易指引

路透上海7月29日 - 中国银行间市场周二现券收益率续小幅上探。交易员表示，随着资金面的逐步改善，央行公开市场正回购再度重启，虽操作量并不算大，却至少表明央行流动性调控仍不会过度宽松，令现券市场交投情绪愈发谨慎，不少机构观望中寻觅更多指引。

他们并认为，在当前资金面和基本面均尚平稳的预期下，市场多关注未来宏观经济进一步走势及政策如何发力。

“感觉没啥明显行情，收益率稍微上来点，搞不懂啥方向啊，有人说正回购，觉得还是有点牵强啊，量也不大。”华北一银行交易员称，不过资金面确实松了，大家整体心态还是非常谨慎。

华北另一银行交易员则表示，正回购虽然操作量并不大，但是在到期量也相对不多的情况下，比例也算不少了，还是说明了央行不会放松的态度；而一级方面，今天国开新债招标发行量也不大，尚难判断一级机构需求。

国开行周二招标的五期固息债，整体表现平稳，其中一年、七年和10年收益率稍低于预期。交易员称，今日公开市场正回购再现，并未明显影响市场心态，加之本次“福娃债”规模较正常情况有所减少，亦有利发行。

“正回购倒没太当回事啊，IRS还回落了2bp呢，现券交投显得比较清淡。”北京一银行交易员称，都再看看接下来7月的宏观数据吧。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二小幅回落，公开市场正回购重露面稍对机构情绪有所扰动，不过资金宽松，且市场对短期流动性抱一定信心，支撑IRS小跌。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.040元，较上日结算价跌0.04元，或0.04%。剩余期限约9.49年的国开行固息债140205最新成交在 5.2464%，上日尾盘在5.2150%。

**回购利率继续下行**

银行间资金市场周二回购利率全线下行。新股IPO申购资金继续回流，尽管央行公开市场恢复正回购操作，但由于市场早有预期，加之规模仍属温和，对宽松的资金面影响有限。

交易员认为，以目前的资金供给局面，平稳度过月末应该问题不大，不过由于券商等非银行机构融入跨月资金以信用债为主，仍会对盘中成交价格形成扰动，或令加权利率下行速度受抑。

“资金很松，（市场）已经预计到正回购会重启了，量也不大，单日还是净投放的，(对资金面的)影响可以忽略不计了。”上海一银行交易员称。

央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

华东一银行交易员则谈到，上周资金偏紧，七天回购利率也大多在4%上方运行，央行也暂停了当周的正回购操作，而参考28天正回购4%的中标利率，市场也猜测这一利率水平是央行较为满意的七天回购利率的水准，

“资金紧，（七天回购利率）超过4%比较多，可能就会暂停正回购；资金松了，回到4%下方以后，正回购就恢复了，但量还是有控制的，至少不会冲击资金面。”他并表示。

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期，本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,091.13亿元，较上日的8,045.18亿元略增；其中，隔夜品种成交6,868.55亿元，上日为6,647.37亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2704 3.3341 -6.37 6,868.55

七天 3.9865 4.0330 -4.65 1054.51

14天 4.5495 4.5977 -4.82 56.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1400 1.0250 +11.50 2,749.32

七天 3.4950 3.9500 -45.50 282.16

14天 3.9000 4.1600 -26.00 21.21

回购定盘利率

其中:隔夜 33.2600 3.3800 -12.00 --

七天 3.9500 4.0800 -13.00 --

14天 4.6500 4.6000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2503 3.3040 -5.37 --

七天 3.9070 4.0130 -10.60 --

三个月 4.7390 4.7465 -0.75 --