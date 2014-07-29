更新版 1-台湾货币市场：资金稍紧短率高位不坠，料月底前不会明显缓解

* 资金偏少短钱多但跨月稀少

* 票券商以跨月拆款弭平缺口

* 债券附买回利率持平 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北7月29日 - 台湾银行间短率周二持续居于高位。银行间短钱充斥，但跨月资金很少，令一周拆款利率区间仍在高位。交易员指出，临月底各方调度心态保守，稍紧资金情势料将持续到月底。

资金调度人士表示，目前大型银行的资金仍然偏少，市场上跨月的供给不多，银行间为了怕月底资金无法过关，减少短票承做，而票券商也多以拆款借入因应缺口。

“7月底还这样有些紧，真是有点意外。”一位小型商银交易员说。

而一位大型公营银行交易员则表示，由于资金水位不复以往宽裕，因此在资金拆借、短票承做上可能不会如前活跃，尤其是在资金不足下，对利率的要求会比较高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.480%，上日区间在0.380-0.470%。

**短票利率持平**

短票市场方面，票券商表示，近期多以加大拆款力道以因应月底资金短绌，因此一早即预定好了拆款的额度，因此虽然市场吃紧，倒也没有影响太大。

他们预计，先前已以跨月拆款先将资金缺口压力分散，因此月底的压力将不会太大。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.61%间，区间高位成交比重增，上日区间亦同；特定大型金融机构的买票利率同样在0.62-0.63%。台湾集保资料显示，周一30天自保短票买卖断平均成交利率0.599%，上周五则在0.596%。

台湾央行共发行4,711.6亿台币存单，与今日存单到期金额4,736.10亿相较，存单发行余额减24.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,605.9亿台币，本周余日落点分别为：周三2,710.8亿、周四3,954.5亿及周五1,081亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为1,098亿台币，累积超额准备为193亿台币、加计前期1%的超额准备为1,173亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周二持稳，不过市场对月底资金需求扬升的感受渐次明显，并见部分法人将资金调回以利股利发放。

资金调度人士指出，今日市场延续上日资金趋平的市况，部分提前解约的走钱令有资金缺口的金融机构需多行调度，然银行端资金供应仍然充足，让利率不至于有所变化。

〞今天花了一点时间找钱，月底资金需求是比较明显一点。〞一证券商交易员说。

交易员亦指出，由于本周四(31日)月底最后一天有300亿台币的公债交割，又有大额股利发放，市场在月底因素渐次发酵的情况下，会小心应对，但预料利率仍有望持平。

周三及周四有台塑、台达电、富邦金控及联发科等四家大型企业发放较为大额的现金股利，总额达651.48亿台币。(2014年上市公司现金股利发放日程表，请点选 )

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

今日公司债交割有宏齐科技 6亿台币。