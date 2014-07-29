企业并购：台湾金管会同意开发金以股份转换并购万泰银行

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北7月29日 - 台湾金管会周二公布，同意开发金控 以股份转换方式取得万泰银行100%股权。
针对万泰银员工抗议合并案，金管会银行局局长詹庭祯今天在一场记者会并提出两点呼吁，除法制面保障外，相信开发金控会真诚看待员工，金管会亦会持续关注万泰银行员工权益保障；第二万泰银员工也应珍惜这次并购机会，因为原有股东已无意继续经营万泰银。
“第一阶段是股份转换完后，开发工银并进万泰银行，万泰银行是存续银行，一段时间再进行更名及其他作业，”他说。
他进一步说明，在股份转换基准日后六个月内开发工银企业金融部及分行要转给万泰银，基准日后两年开发工银执照将改为创投，基准日后六年内创投整体投资部位要调整到适当部位。
此外，开发金周一晚间表示，旗下凯基证券拟与锦江国际(集团) 签署合资备忘录，将携手合资成立证券公司。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)