企业并购：台湾金管会同意开发金以股份转换并购万泰银行

路透台北7月29日 - 台湾金管会周二公布，同意开发金控 以股份转换方式取得万泰银行100%股权。

针对万泰银员工抗议合并案，金管会银行局局长詹庭祯今天在一场记者会并提出两点呼吁，除法制面保障外，相信开发金控会真诚看待员工，金管会亦会持续关注万泰银行员工权益保障；第二万泰银员工也应珍惜这次并购机会，因为原有股东已无意继续经营万泰银。

“第一阶段是股份转换完后，开发工银并进万泰银行，万泰银行是存续银行，一段时间再进行更名及其他作业，”他说。

他进一步说明，在股份转换基准日后六个月内开发工银企业金融部及分行要转给万泰银，基准日后两年开发工银执照将改为创投，基准日后六年内创投整体投资部位要调整到适当部位。