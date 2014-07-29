台湾金融：金管会将推行旧有保单活化并放宽海外不动产申请程序

路透台北7月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，将选定几家保险公司试点推行旧有保单活化，以因应高龄化社会。此外金管会傍晚亦宣布放宽保险业海外或大陆地区不动产申请程序。

曾铭宗今天在一场研讨会场边受访并指出，金管会将推行旧有保单可以转为年金险或长期照顾险，让活着就可以运用这笔保险金，因应老年化社会的需求。

“保单转换三年内若后悔可以无条件恢复原有保单。”他说。

此外，金管会保险局副局长陈开元傍晚公布，保险业已投资特定目的不动产投资事业或经由信托方式取得的海外及大陆地区不动产得以备查方式替代逐笔审查，简化申请请程序。