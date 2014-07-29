台湾金融：金管会将推行旧有保单活化并放宽海外不动产申请程序

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北7月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，将选定几家保险公司试点推行旧有保单活化，以因应高龄化社会。此外金管会傍晚亦宣布放宽保险业海外或大陆地区不动产申请程序。
曾铭宗今天在一场研讨会场边受访并指出，金管会将推行旧有保单可以转为年金险或长期照顾险，让活着就可以运用这笔保险金，因应老年化社会的需求。
“保单转换三年内若后悔可以无条件恢复原有保单。”他说。
此外，金管会保险局副局长陈开元傍晚公布，保险业已投资特定目的不动产投资事业或经由信托方式取得的海外及大陆地区不动产得以备查方式替代逐笔审查，简化申请请程序。
陈开元表示，将开放符合寿险公会国外不动产自律规范、最近两期自有资本率均达250%以上、董事会设置风险管理委员会、已投资海外不动产的平均出租率达80%等四条件资格条件的保险业者，可经由投资特定目的不动产投资事业或经由信托方式取得之国外及大陆地区不动产每一标的物，得以备查方式替代事前逐笔送主管机关申请核准方式进行投资。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)