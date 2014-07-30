重温稿-《台湾新债预测》30年公债103/12期得标利率料落在2.30-2.35%

* 标售标的：103/12期30年公债

* 标售时间：周三(30日)

* 标售金额：预估350亿台币

* 预测中值：2.30-2.35%

* 受访机构：10家

路透台北7月29日 - 路透调查周二显示，考量30年长债需求或较20年公债略低，加上30年长债发行筹码略多，明日(30日)将标售的30年期公债103/12 得标利率将较上次同年期得标利率2.039%走高约26-31基点，料将落在2.30-2.35%间。

路透访谈了10家金融机构，其中七家为寿险业者，三家为大型金融机构，市场预估中值为2.30-2.35%，大区间则在2.28-2.40%。

30年公债长券的最大投资者--寿险业在此次调查中，多数认为30年债的下标力道将较20年债稍弱。尽管有部分寿险业者认为大型寿险配置30年长债的意愿不弱，但考量市场气氛略有偏空，且今日30年债在发行前交易亦成交一笔在2.32%，基本拿券需求的利率估将向上微调，令利率标在2.30%以下的机会微乎其微。

接受访问的寿险业者普遍认为20年债与30年债的合理点差至少为15基点至20基点，也符合调查结果得标利率最大共识落在2.30-2.35%之间。不过一家大型寿险业者认为利率尾端或有机会上飘，在国库截标容忍度提高的状况下，得标利率也有机会落在2.35-2.40%间。

〞今天30年虽然只有成交一笔，但就像一种宣示，标出来顶多往上加几点，不会跑到哪里去。〞另位大型寿险业交易员说。

不过也有大型寿险机构认为，由于接下来长券发行不多，且市场对30年券的共识度颇高，在2.30-2.35%间是市场可接受的利率，或使得寿险业者集中下标，结果不会有太大意外。

本期103/12期公债预计标售350亿台币，将在下周一(8月4日)交割。

以下为交易员观点整理：

--103/12在发行前交易今日成交一笔于2.32%，虽让市场有些意外，但符合寿险业对利率走高的预期。

--20年长债与30年长债合理点差若缩至15基点以内，将对寿险业失去吸引力。

--多家寿险业者估此次30年的下标力道或较前次20年债稍弱，但在2.30-2.35%区间仍有机会全数标出，因业者不愿一次测试国库截标底限。

--其中一家大型寿险业者认为寿险业自行拿券比或下降至约15-20%，因国际债券的供给仍持续，且20年债已有配置者，此期30年债基本拿券需求不高。

--美债长券利率仍然稳定，成为压制长标利率尾端的另一变数。

--业者对国库可能截标点位看法分歧，2.35%-2.40%均是可能的截标点位。

相关报价：

--周二103/12发行前交易殖利率报2.32%。

以下为金融机构对103/11期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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寿险业一 2.28 2.32

寿险业二 2.30 2.35

寿险业三 2.30 2.35

寿险业四 2.30 2.35

寿险业五 2.30 2.35

大型银行一 2.30 2.35

寿险业六 2.33 2.35

大型证券商 2.35 2.35

寿险业七 2.35 2.40

大型银行二 2.35 2.40

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