《分析师观点2》台湾第二季经济成长率创六季高位，最快年底或有升息机会

路透台北7月31日 - 台湾主计总处周四公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，创六季以来高位。该数据并高于市场预估值3.27%。前高为2012年第四季年成长3.85%。

根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为3.27%，是连三季走高，并创一年半以来的高位。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。

**分析师评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

由于美国第一季极地涡旋气候所造成的订单递延效应，以及电子产品竞争激烈下，包括电视及智慧手机部分第三季订单提前到第二季拉货及推出，令全球经济第二季经济成长率普遍优于预期，不是只有台湾有如此现象，因此第三季要严防过度乐观。不过台湾因第二季经济成长明显优于预期及第四季可望受惠于欧洲及中国的成长动能而有所表现，有可能上修今年全年经济成长率预估，目前估值为3.11%，预期央行最快今年12月升息，最有可能升息时点则落在明年年中。

--国泰金控总经分析师 陈钦奇：

由于第二季外销订单及出口数据都比预期来得好，因此第二季经济成长率优于市场预估并不意外，今年全年经济成长率3%以上没问题，推估第三季经济成长季增率可望优于第二季，将上修今年全年经济成长率预估，目前预估全年经济成长率为3.29%。随着经济逐渐好转，预期央行最快升息时间点落在今年12月。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

第二季看起来内需的贡献要上来一些，虽然台湾在薪资成长部分仍然停滞，但股市走高带来的财富效果显现，像是汽车销售等都有上来。另外资本支出也有一些增加，不过是属于运输业设备等波动较大的业别。

我们预估目前的内需稳定成长水准可以延续，但外界对第三季的预估可能过于乐观，因为第二季的成长有部分是库存带动，第三季将有去库存的压力，我们预估第三季的出口及经济成长可能微幅下修，第四季再慢慢拉上来。

这个情势原则上不会影响央行的利率政策，央行今年底前动用利率工具的可能性不高，估计还是用汇率政策调控，不会让台币跟升人民币太多，特别是韩国如果降息或韩元走贬。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周三收高0.59%，报9,447.02点。

--台币兑美元 周三收贬0.5分报30.010。

--台湾指标10年期公债103/10期 殖利率周三收跌0.69个基点，报1.1731%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连三年维持利率不变。