东南亚股市：泰国股市因外资卖超而跌至一周低位，新加坡及越南上扬

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透曼谷7月29日 - 泰国股市周二收盘创一周来最低位，表现逊于东南亚其他股市，因外资流出且投资人积极出脱大型股；而新加坡及越南股市则随亚股一道上扬。
泰国SET指数 跌1.14%至1,520.55点，为7月22日以来最低位；Kasikornbank 及盘谷银行 等大型股领跌。
证交所数据显示，外资卖超泰股17.8亿泰铢(5,597万美元)。
菲律宾 及马来西亚 股市因假期而休市，将于周三恢复交易。印尼市场整周均将休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 443.51 -1.25 -0.28 +14.20 388.37
新加坡 3356.08 5.91 +0.18 +5.96 3167.43
马来西亚 休市
泰国 1520.55 -17.58 -1.14 +17.08 1298.71
印尼 休市
菲律宾 休市
越南 592.24 2.79 +0.47 +17.36 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)