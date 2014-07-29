东南亚股市：泰国股市因外资卖超而跌至一周低位，新加坡及越南上扬

路透曼谷7月29日 - 泰国股市周二收盘创一周来最低位，表现逊于东南亚其他股市，因外资流出且投资人积极出脱大型股；而新加坡及越南股市则随亚股一道上扬。

泰国SET指数 跌1.14%至1,520.55点，为7月22日以来最低位；Kasikornbank 及盘谷银行 等大型股领跌。

证交所数据显示，外资卖超泰股17.8亿泰铢(5,597万美元)。

菲律宾 及马来西亚 股市因假期而休市，将于周三恢复交易。印尼市场整周均将休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 443.51 -1.25 -0.28 +14.20 388.37

新加坡 3356.08 5.91 +0.18 +5.96 3167.43

马来西亚 休市

泰国 1520.55 -17.58 -1.14 +17.08 1298.71

印尼 休市

菲律宾 休市

越南 592.24 2.79 +0.47 +17.36 504.63

(完)

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