国际油市：180-CST燃料油反弹至两周高位，因供应吃紧

路透新加坡7月29日 - 交易商表示，亚洲180-cst燃料油现货贴水周二缩窄至两周最低。

路透数据显示，180-cst燃料油现货较新加坡现货报价的贴水为每吨2.42美元，较周五缩减逾30%或每吨1.08美元。

8月包括欧洲和美国在内，从西方流入亚洲的燃料油只约有270万吨。炼厂维修和高运费抑制对亚洲的出口，通常的船货流量为每月超过300万吨。

一些交易商认为180-cst之前走弱并未反应市场的基本面，未来整体而言，市场将会紧俏，尤其是380-cst燃料油。

“需求和过去几周相比已有改善，未来几个月的供应前景将类似(持续紧俏)，”一新加坡交易员表示。

新加坡现货市场有三笔180-cst交易，嘉能可和BP分别是卖家和买家。

这三笔船货规模各为2万吨，其中两笔每吨600美元，分别在8月20-24日和8月24-28日装运。最后一笔船货在8月15-19日装运，每吨价格为601美元。(完)

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