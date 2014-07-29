国际油市：180-CST燃料油反弹至两周高位，因供应吃紧

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透新加坡7月29日 - 交易商表示，亚洲180-cst燃料油现货贴水周二缩窄至两周最低。
路透数据显示，180-cst燃料油现货较新加坡现货报价的贴水为每吨2.42美元，较周五缩减逾30%或每吨1.08美元。
8月包括欧洲和美国在内，从西方流入亚洲的燃料油只约有270万吨。炼厂维修和高运费抑制对亚洲的出口，通常的船货流量为每月超过300万吨。
一些交易商认为180-cst之前走弱并未反应市场的基本面，未来整体而言，市场将会紧俏，尤其是380-cst燃料油。
“需求和过去几周相比已有改善，未来几个月的供应前景将类似(持续紧俏)，”一新加坡交易员表示。
新加坡现货市场有三笔180-cst交易，嘉能可和BP分别是卖家和买家。
这三笔船货规模各为2万吨，其中两笔每吨600美元，分别在8月20-24日和8月24-28日装运。最后一笔船货在8月15-19日装运，每吨价格为601美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)