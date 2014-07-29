国际油市：亚洲10ppm柴油现货价差触及一周高位，受现货需求所拉抬

路透香港/新加坡7月29日 - 亚洲超低硫柴油现货升水周二升至一周高位，受现货需求所拉抬。

亚洲超低硫柴油现货升水从上日的1.17美元扩大至每桶1.30美元，为7月21日以来最高。

消息人士表示，澳洲对亚洲柴油的需求一直为该升水带来支撑。但亚洲整体地区柴油市场疲弱，因印尼和沙特阿拉伯的需求迟滞。

中国航油(CAO)求购，打算买入最多152.8万桶8月至9月从北亚和东南亚装运的航煤。

CAO并拟最多买入4.1万吨于9月25-27日运抵天津的航煤。CAO的求购于7月31日结束。

新加坡现货市场周二达成两笔柴油交易，无航煤交易。

Shell卖给BP 15万桶10ppm柴油，8月20-24日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。

新加坡贸易商兴隆向BP买进15万桶500ppm柴油，8月13-17日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.35美元。(完)

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