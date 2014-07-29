国际油市：亚洲10ppm柴油现货价差触及一周高位，受现货需求所拉抬

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港/新加坡7月29日 - 亚洲超低硫柴油现货升水周二升至一周高位，受现货需求所拉抬。
亚洲超低硫柴油现货升水从上日的1.17美元扩大至每桶1.30美元，为7月21日以来最高。
消息人士表示，澳洲对亚洲柴油的需求一直为该升水带来支撑。但亚洲整体地区柴油市场疲弱，因印尼和沙特阿拉伯的需求迟滞。
中国航油(CAO)求购，打算买入最多152.8万桶8月至9月从北亚和东南亚装运的航煤。
CAO并拟最多买入4.1万吨于9月25-27日运抵天津的航煤。CAO的求购于7月31日结束。
新加坡现货市场周二达成两笔柴油交易，无航煤交易。
Shell卖给BP 15万桶10ppm柴油，8月20-24日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。
新加坡贸易商兴隆向BP买进15万桶500ppm柴油，8月13-17日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.35美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)