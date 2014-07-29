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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 21:23 BJT

重发-美股业绩：康宁第二季营收激增25%，受电视需求增加所推助

(重发以补齐新闻代码) 路透7月29日 - 美国专业玻璃生产商--康宁 公布第二季净营收激增25%，因世界盃足球赛前欧洲及南美的电视需求增加。

康宁表示，第二季净营收增至24.8亿美元，上年同期为19.8亿美元；公司客户包括苹果 和三星电子 。

康宁每股核心获利为0.37美元。

康宁第二季净利降至1.69亿美元，或每股0.11美元；上年同期分别为6.38亿美元或每股0.43美元。(完)

(编译 龚芳; 审校 张明钧)
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