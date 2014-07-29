重发-美股业绩：康宁第二季营收激增25%，受电视需求增加所推助

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(重发以补齐新闻代码) 路透7月29日 - 美国专业玻璃生产商--康宁 公布第二季净营收激增25%，因世界盃足球赛前欧洲及南美的电视需求增加。
康宁表示，第二季净营收增至24.8亿美元，上年同期为19.8亿美元；公司客户包括苹果 和三星电子 。
康宁每股核心获利为0.37美元。
康宁第二季净利降至1.69亿美元，或每股0.11美元；上年同期分别为6.38亿美元或每股0.43美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 张明钧)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)