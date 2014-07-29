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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 20:13 BJT

国际油市：汽油裂解价差反弹，但石脑油裂解价差续跌

路透新加坡7月29日 - 亚洲汽油裂解价差周二自两个半月低点反弹至两日高位每桶7.23美元，价差弹升了13.5%，因欧洲炼厂停工可能提振亚洲的人气。

苏格兰Grangemouth炼厂本周关闭了每日生产3.6万桶的催化裂解装置。

交易商表示，西方的供应情况通常会冲击到亚洲，因亚洲在罕见情况下也会接受部分来自欧洲和美国的汽油，这要取决于亚洲的汽油价格和需求。

一新加坡交易员表示，“目前亚洲市场仍比西方来得强。”

新加坡现货市场有三笔交易，Sietco出售92-辛烷值汽油船货给BP，8月24-28日装运，每桶115.00美元，另出售95-辛烷值汽油给Vitol，8月18-22日装运，每桶116.7美元。

Gunvor卖给中国石油92-辛烷值汽油船货，8月24-28日装运，每桶115.00美元。

亚洲石脑油裂解价差则连续第四日下跌，跌至每吨158.73美元，因需求可能放缓，供应紧俏情况料将缓解。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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