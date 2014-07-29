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债券 | 2014年 7月 29日 星期二 21:58 BJT

欧洲个股：圣灵银行取消7月31日股东会，此前大股东取得债权人保护

路透里斯本7月29日 - 葡萄牙圣灵银行 周二取消预定于7月31日举行的股东大会，此前该公司最大股东圣灵金融集团(ESFG)取得债权人保护。

圣灵银行发布声明指出，由于进入债权人保护程序，先前圣灵金融集团提出的提案皆已无效。原本股东会是要追认已经开始运行的新任执行董事会。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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