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债券 | 2014年 7月 29日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.12

路透华盛顿7月28日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.020 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 76.01% 投标倍数 4.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,438,600 总投标 164,667,058,600 竞争性投标得标 38,969,395,000 非竞争性投标得标 242,943,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2014/08/28 CUSIP码 912796DR7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军；审校 利棣儿)
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