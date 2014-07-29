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债券 | 2014年 7月 29日 星期二 23:42 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，在美联储政策会议前市况谨慎

路透约翰内斯堡7月29日 - 南非兰特兑美元周二下跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布政策声明前，投资者尽量降低风险敞口。

南非制造业工人结束四周罢工后开始返回工作岗位的消息未能提振市场人气，因投资者仍担心南非经济的疲弱状况。

南非统计局数据周二显示，今年第二季失业率从第一季的25.2%微幅上升至25.5%，反映南非经济不振。

在1510GMT，兰特兑美元 报10.6025兰特，较周一收盘下跌0.38%。(完)
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