欧元债市：意大利和西班牙公债收益率跌至纪录新低，因资金过多

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
* 600亿欧元票息和偿债资金本周到期
* 10年期德债收益率也跌至纪录低位
* 葡萄牙公债跑输，之前在周一大涨
路透伦敦7月29日 - 意大利和西班牙公债收益率周二再创纪录新低，因预期本周600亿欧元票息和偿债资金将放回市场投资。
同时，10年期德债收益率也跌至纪录低位，分析师称一些投资者可能押注本周稍晚的通胀数据疲弱，提振欧洲央行将买入资产的可能性。
意大利是本周发债的唯一的欧元区国家，市场现金流充裕，使欧元区公债收益率接近或保持在纪录低位。
“这些额外的流动性必需再投资，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说。
“环境有利于利差交易，”他说，他所指的是交易商使用低成本的央行资金买入二线欧元区公债。这些公债的收益率仍高过核心国家公债。
西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 均下跌3个基点，分别至2.46%和2.64%。爱尔兰10年期公债收益率 跌幅相近，至纪录低位2.17%。
10年期德债收益率 下滑至1.12%，低于之前在2012年中欧元区债务危机最严竣时创下的上次纪录低位。投资者关注周四欧元区通胀数据，预期7月通胀率为0.5%，但一些人预期通胀率将更低。
葡萄牙10年期公债收益率 上升2个基点，至3.61%，因圣灵银行 遭遇新的卖压，股价下跌。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价