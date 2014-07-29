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债券 | 2014年 7月 30日 星期三 00:11 BJT

欧元债市：意大利和西班牙公债收益率跌至纪录新低，因资金过多

* 600亿欧元票息和偿债资金本周到期

* 10年期德债收益率也跌至纪录低位

* 葡萄牙公债跑输，之前在周一大涨

路透伦敦7月29日 - 意大利和西班牙公债收益率周二再创纪录新低，因预期本周600亿欧元票息和偿债资金将放回市场投资。

同时，10年期德债收益率也跌至纪录低位，分析师称一些投资者可能押注本周稍晚的通胀数据疲弱，提振欧洲央行将买入资产的可能性。

意大利是本周发债的唯一的欧元区国家，市场现金流充裕，使欧元区公债收益率接近或保持在纪录低位。

“这些额外的流动性必需再投资，”法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq说。

“环境有利于利差交易，”他说，他所指的是交易商使用低成本的央行资金买入二线欧元区公债。这些公债的收益率仍高过核心国家公债。

西班牙10年期公债收益率 和意大利10年期公债收益率 均下跌3个基点，分别至2.46%和2.64%。爱尔兰10年期公债收益率 跌幅相近，至纪录低位2.17%。

10年期德债收益率 下滑至1.12%，低于之前在2012年中欧元区债务危机最严竣时创下的上次纪录低位。投资者关注周四欧元区通胀数据，预期7月通胀率为0.5%，但一些人预期通胀率将更低。

葡萄牙10年期公债收益率 上升2个基点，至3.61%，因圣灵银行 遭遇新的卖压，股价下跌。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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